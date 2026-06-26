Сериал «Медведь» завершён — вышел последний сезон
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Сегодня состоялась премьера последнего сезона сериала «Медведь». Шоу получило пять сезонов и завершилось. Продолжения не будет, это финал.
Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.
Премьера первого сезона картины состоялась в июне 2022 года, а второго — в июне 2023-го. Главную роль сыграл звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт.
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