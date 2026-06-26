Композитором «Шрека 5» выступит Джон Пауэлл, автор музыки первой части

Стало известно, что композитором «Шрека 5» выступит Джон Пауэлл. Он написал музыку к первой части мультфильма, а также работал над другими, включая «Я — Сэм», «Вольт», «Как приручить дракона» и другие проекты.

Шрека, Осла и Фиону, а также их детей ждёт очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря, но затем опять перенесли — на лето 2027 года.