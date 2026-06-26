Вышла комедия «Братик» с Джоном Синой в главной роли
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Сегодня на Netflix состоялась премьера комедии «Братик». Картину уже можно посмотреть, но в России онлайн-площадка не работает.
Сюжет ленты рассказывает об успешном риэлторе по имени Радд. К нему спустя 20 лет возвращается Маркус, с которым он дружил в детстве. В один момент главный герой понимает, что вернувшийся приятель может создать много проблем.
Главную роль исполнил звезда сериала «Миротворец» Джон Сина. Вместе с ним в проекте сыграли Мишель Монахэн («Исходный код»), Кристофер Мелони («Человек из стали»), Эрик Андре («Кадры») и другие актёры. Режиссёром выступил Мэттью Спайсер («Куколка»).
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