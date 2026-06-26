Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Сочи прошла премьера экшен-фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным

В Сочи прошла премьера экшен-фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным
Комментарии

Зрители III Международного фестиваля кино «Евразия-Кинофест» первыми увидели семейный экшен-фильм о боевых искусствах «Малыш-каратист» в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи 18 июня. Перед премьерой гостям показали специальную шоу-программу с участием каскадёров фильма.

Сюжет картины рассказывает о 12-летнем Саше, который уезжает из Москвы жить к тёте в Пятигорск. Школьная жизнь даётся ему тяжело: постоянная травля, издевательства и конфликт с местным лидером Маратом. В один момент герой узнаёт, что его родители пропали во время наводнения в Африке. Чтобы преодолеть отчаяние, Саша идёт в секцию карате, где его начинает обучать строгий сенсей Дмитрий.

Премьера ленты в кинотеатрах России уже состоялась. Картину можно посмотреть.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android