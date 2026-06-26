Начались съёмки второго сезона «Отдела нераскрытых дел» от автора «Хода королевы»

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства второго сезона сериала «Отдел нераскрытых дел». Съёмки детективного шоу от автора «Хода королевы» займут несколько месяцев, а премьера должна состояться в 2027 году.

Сюжет сериала рассказывает о дерзком, но опытном детективе по имени Карл Мёрк, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера. Однако он блестяще раскрывает дела, и Мёрку поручают руководить отделом по нераскрытым преступлениям.

К главным ролям в продолжении вернутся Мэттью Гуд («Хранители»), Леа Бирн («Ночной экспресс»), Келли Макдоналд («Старикам тут не место») и Пол Эллард («Забей на панк-рок»). Первый сезон проекта вышел летом 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. Шоураннером выступает Скотт Фрэнк — он снял популярный «Ход королевы».