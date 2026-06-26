«Одиссею» Кристофера Нолана не покажут блогерам до премьеры — редкая практика в Голливуде

Кинокомпания Universal Pictures отказалась от показов фильма «Одиссея» для блогеров. Как отмечают в издании THR, это было осознанное решение студии — первые ранние показы пройдут лишь 6 июля в Лондоне, когда ленту представят кинокритикам.

Таким образом, «Одиссея» станет редчайшим примером современного блокбастера, у которого не будет показов для инфлюэнсеров. По традиции современного Голливуда будущие фильмы сперва показывают популярным блогерам, после чего они делятся короткими впечатлениями в своих соцсетях в том числе в формате продвижения ленты. Судя по всему, в Universal решили сделать ставку исключительно на обычных кинокритиков, после показа которым в Сети появятся оценки картины.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля.