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Приложение «Телега», клон «Телеграма», закроют уже 1 июля

Приложение «Телега», клон «Телеграма», закроют уже 1 июля
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Разработчики приложения «Телега», альтернативного клиента мессенджера «Телеграм», выпустили важное объявление в своём канале. Создатели программы заявили, что полностью сворачивают проект — его закроют уже 1 июля. После этой даты оно перестанет работать на всех платформах.

В команде рассказали, что попросту не могут соблюдать требования различных платформ в формате Telegram-клиента. Поэтому авторы и приняли решение закрыть программу. Всем подписчикам платного сервиса «Телега Плюс» вернут деньги, всей информацией об этом разработчики поделятся позже.

Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учётом этого принято решение закрыть Телегу с 1 июля. Мы благодарим всех, кто был с нами, пользовался Телегой, поддерживал нас и помогал делать продукт лучше.

Приложение «Телега» запустилось летом 2025 года и представляло собой клон оригинального мессенджера «Телеграм». Приложение набрало большую популярность после блокировок основного приложения, после чего оно столкнулось сразу с несколькими крупными скандалами и было удалено из магазина App Store.

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