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Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «12 стульев»

Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «12 стульев»
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Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян анонсировал свой новый проект. Постановщик «Онегина» возьмётся за новую экранизацию «12 стульев» по мотивам произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Работа над фильмом уже началась — сейчас авторы пишут сценарий ленты и начинают вести кастинг на главные роли. Съёмки картины запланированы на лето 2027 года, даты премьеры у фильма пока нет.

«12 стульев» рассказывают о двух авантюристах, которые ищут бриллианты, запрятанные в одном из стульев фамильного гарнитура. Оригинальный роман вышел в 1927 году и неоднократно переносился на большой экран. Самой известной экранизацией стала одноимённая комедия Леонида Гайдая 1971 года, главные роли в ней сыграли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов и Михаил Пуговкин.

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