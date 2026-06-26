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Начались съёмки фильма «Жуки. Новая жизнь» — продолжения сериала от ТНТ

Начались съёмки фильма «Жуки. Новая жизнь» — продолжения сериала от ТНТ
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Телеканал ТНТ и компания Norm Production объявили о старте производства фильма «Жуки. Новая жизнь». Съёмки продолжения одноимённого сериала займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

По сюжету, накануне 50-летнего юбилея Сергей Маслов попадает в аварию и узнаёт, что ему необходима срочная операция. Вместо этого участковый решает, что лучше проведёт оставшееся время дома. Когда о его решении узнаёт вся деревня, уговорить Маслова лечиться пытаются близкие, соседи, а затем и губернатор. Маслов остаётся непреклонен и вместо больницы заставляет односельчан репетировать собственные похороны, чтобы убедиться, что всё пройдёт как надо. Церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый странный план спасения участкового, который когда-либо придумывали в Жуках.

К главным ролям в фильме вернутся Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин и другие актёры. По вселенной «Жуков» также готовится пятый сезон, который получил название «Зима» — он должен выйти в 2026 году.

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