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Звёзды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли сыграют в драме You Deserve To Know

Звёзды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли сыграют в драме You Deserve To Know
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Издание Deadline сообщило, что в работу запущен сериал You Deserve To Know («Ты заслуживаешь знать») — экранизации одноимённого романа Эджи Блюм Томпсон. Главные роли сыграют звёзды культового сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли.

Оригинальное произведение рассказывает о трёх супружеских парах, которые живут по соседству в пригороде. Когда одного из мужчин убивают, дружба соседей начинает рушиться, ведь кто-то из них скрывает страшную тайну.

Нина Добрев и Пол Уэсли впервые поработают вместе с 2017 года, когда завершились «Дневники вампира». Они также выступят продюсерами шоу, который покажут на стриминговом сервисе Hulu. Дата выхода проекта пока неизвестна.

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