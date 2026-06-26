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Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» выйдет в онлайне 29 июля

Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» выйдет в онлайне 29 июля
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Издание MobileSyrup раскрыло цифровую дату выхода фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Полнометражное аниме доберётся до онлайн-кинотеатров уже 29 июля, эту информацию также подтвердили в сервисе Amazon Prime Video.

Таким образом, культовая лента появится на стримингах спустя год после релиза в кинотеатрах Японии. Это очень редкий случай для современного кино, которое обычно добирается до онлайн-кинотеатров спустя несколько месяцев после релиза. Ранее лента также утекла в Сеть в высоком качестве с вшитыми английскими субтитрами.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, которое завершилось в 2024 году. Премьера ленты в Японии состоялась в июле 2025 года, а осенью она добралась до Европы и США. Общие сборы картины превысили $ 790 млн, это самое кассовое аниме в истории.

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