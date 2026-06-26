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Все играбельные персонажи Снежной в Genshin Impact — фото и видео

Алёша и Валерий: в Genshin Impact показали 12 персонажей «российского региона» Снежная
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Студия HoYoverse показала трейлер персонажей региона Снежная в Genshin Impact. В новой области, посвящённой русской культуре, появится много новых героев, в том числе с очень говорящими именами.

Новый ролик также раскрыл некоторые подробности истории Снежной и глобального сюжета игры.

Помимо Арлекино, Сандроне и Тартальи, которые уже добавлены в игру, в Снежной появятся 12 новых персонажей: среди них правительница Царица и её предвестники Панталоне и Пульчинелла, а также певица Водяница. Кроме того, это ранее не упомянутые в сюжете Алёша, Одетта, Валерий, Весна, Даника, Ной и Митя.

Снежная выйдет в Genshin Impact вместе с обновлением 7.0 в августе.

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