Яркий постер продолжения «Невероятных приключений ДжоДжо» — выход осенью

Студия David Production представила яркий постер второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Новые серии выйдут осенью на стриминговом сервисе Netflix. Подробности о предстоящих эпизодах раскроют на фестивале Anime Expo 3 июля.

Фото: David Production

Аниме выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,7 балла из 10.