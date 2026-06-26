Только Милли Бобби Браун и братья Даффер знают настоящий финал «Очень странных дел»

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» гостем стала звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Она рассказала о настоящем финале мистического шоу, который знают только актриса и авторы проекта.

По словам Браун, она заключила тайный договор с братьями Даффер. Только они знают судьбу героини актрисы, а тайну она хранит даже от своего мужа.

Мы с братьями Даффер заключили тайный договор насчёт того, что знаем истинную концовку сериала и никому о ней не расскажем. Что бы они ни решили сделать с этой информацией, я до сих пор никому ничего не рассказала. Даже мой муж говорит: «Просто скажи мне».

Финальный эпизод «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix в ночь на 1 января. На этом история мистического сериала, который стартовал в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга, закончилась. Ранее фанаты в Сети строили теории, что после финала должен выйти секретный эпизод, который покажет настоящую концовку, однако авторы опровергли данную информацию.