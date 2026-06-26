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В Госдуме предложили замедлять онлайн-игры в России для защиты детей

В Госдуме предложили замедлять онлайн-игры в России для защиты детей
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На радиостанции «Говорит Москва» выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она предложила замедлять онлайн-игры в России.

По словам депутата, в РФ есть специальные органы, которые справляются с блокировкой мессенджера «Телеграм». Останина предложила повторить такую же практику с онлайн-играми, чтобы дети проводили там меньше времени.

Мы предлагаем время непрерывного пребывания ребёнка в социальных сетях, внутри самой игры тоже ограничить. Если РКН и Минцифры справляются с тем, что замедлять «Телеграм», то почему тогда не отрегулировать и время ребёнка внутри игр? Направить все свои знания и профессиональный опыт на защиту наших детей от этого виртуального пространства, от социальных сетей.

Депутат назвала видеоигры опасностью для детей в России. По её мнению, Минцифры и Роскомнадзор не справляются с задачами, которые ставит общество в части защиты молодого поколения.

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