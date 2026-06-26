Трейлер боевика «Твоя мать, твоя мать, твоя мать» с Махершалой Али — выход 9 октября

Компания Amazon MGM Studios представила трейлер фильма Your Mother Your Mother Your Mother («Твоя Мать, твоя мать, твоя мать»). Боевик выйдет в мировом прокате 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Лента расскажет о религиозном киллере по имени Латиф. Он пытается совмещать тяжёлую работу с воспитанием детей. Когда его супруга умирает, он отправляется в опасное путешествие, чтобы защитить свою семью от прступных сил.

Главную роль исполнил звезда фильма «Зелёная книга» Махершала Али. Вместе с ним в картине снялись

Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джон Чо («Стартрек: Возмездие»), Трэмелл Тиллман («Разделение») и другие актёры. Режиссёром выступил Бассам Тарик («Призраки Шугарленда»).