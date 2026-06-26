Сооснователя «Википедии» навсегда забанили на сайте

Сооснователю знаменитой онлайн-энциклопедии «Википедии» Ларри Сангеру навсегда запретили редактировать сайт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Ранее один из создателей платформы призывал пользователей поддержать его инициативу по поводу добавления разных точек зрения на «Википедию». Официальной причиной блокировки Сангера стала агитация против деятельности платформы и призыв к рассекречиванию личных данных авторов.

Ну, теперь это действительно официально. После того как меня заблокировали этим утром, а затем разблокировали, я теперь «заблокирован на неопределённый срок» от редактирования «Википедии». Все обвинения — ложные.

Ларри Сангер был сооснователем «Википедии» в 2001 году и придумал название для онлайн-энциклопедии. В 2002 году он покинул компанию, разочаровавшись в подходе владельцев к публикации информации. Он также основал проект WikiProject Intellectual Diversity, который призывал «Википедию» расширить точки зрения в статьях.