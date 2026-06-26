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Раскрыты детали мультфильма по «В поисках Немо» про Дори

Раскрыты детали мультфильма по «В поисках Немо» про Дори
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Студия Pixar раскрыла детали сюжета предстоящего короткометражного мультфильма по «В поисках Немо». Дата выхода картины про рыбку Дори пока неизвестна.

Проект получил название Loving Dory («Влюблённая Дори»). Лента расскажет про то, как Дори влюбилась в полиэтиленовый пакет, плавающий в океане. Героиня решила, что это медузa. Авторы сообщили, что рыбка Немо также появится в анимационном фильме. Режиссёром короткометражки выступит Лу Аму-Ладж, постановщик мини-сериала «Победа или поражение».

Премьера оригинального мультфильма «В поисках Немо» состоялась в 2003 году. Сюжет повествует о рыбе Марлине, который отправляется в опасное путешествие, чтобы найти своего пропавшего сына Немо. Картина стала культовой по всему миру и получила премию «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм». В 2016 году лента также получила спин-офф «В поисках Дори».

О другом популярном мультфильме:
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