Русский трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного» — старт 4 июля

Студия «Дубляжная» представила русскоязычный трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного». Продолжение популярного сериала стартует в России одновременно с Японией уже 4 июля.

Видео доступно во VK-канале «DEEP – аниме и не только!». Права на видео принадлежат студии «Дубляжная».

«Реинкарнация безработного» представляет собой экранизацию ранобэ 2012 года. Аниме рассказывает о 34-летнем безработном, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Премьера первого сезона состоялась в 2021 году, а второго — в 2023 году. Аниме имеет высокий рейтинг среди зрителей: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 8,2/10.