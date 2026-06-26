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Фильм «Супергёрл» собрал $ 7 млн на предпоказах — в три раза меньше «Супермена»

Фильм «Супергёрл» собрал $ 7 млн на предпоказах — в три раза меньше «Супермена»
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26 июня состоялась премьера фильма «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC. Издание Variety сообщило, что лента собрала $ 7,8 млн на предпоказах в США.

Таким образом, фильм заработал почти в три раза меньше на предварительных сеансах, чем «Супермен» Джеймса Ганна ($ 22 млн). Ранее аналитики предрекали «Супергёрл» провальный старт в $ 40 млн, потому картине с бюджетом в $ 175 млн понадобиться продемонстрировать большую выдержку в прокате, чтобы окупиться. На низкие сборы в первые выходные могут повлиять смешанные оценки фильма от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 59% свежести.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

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