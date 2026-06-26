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Для сцены с циклопом в «Одиссее» создали 18-метровый механизм и множество кукол

Для сцены с циклопом в «Одиссее» создали 18-метровый механизм и множество кукол
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Издание Empire вязло интервью у знаменитого режиссёра Кристофера Нолана («Интерстеллар»). Он рассказал о съёмках предстоящего фильма «Одиссея».

По словам постановщика, для адаптации знаменитой сцены с циклопом Полифемом авторы создали 18-метровое устройство, чтобы передать масштабы чудовища. В эпизоде также использовались куклы и аниматроника. Нолан хотел, чтобы сцена с монстром получилась максимально реалистичной.

Вся работа над сценой с циклопом направлена ​​на то, чтобы представить, каково это было бы в реальной жизни? Не с точки зрения сказки или мультфильма, а чтобы действительно оказаться там вместе с Одиссеем и его людьми. Это ужасающая ситуация.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

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