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Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун сыграют в сериале от автора «Переходного возраста»

Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун сыграют в сериале от автора «Переходного возраста»
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Стриминговый сервис Netflix и студия А24 начали разработку нового сериала. Главные роли исполнят звёзды «Очень странных дел» Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун.

Актёры вновь воплотят на экране отца и дочь. Сериал расскажет о Мэтте Вулфе, который после ухода из ФБР стал экспертом по безопасности. Его дочь исчезает во время секретного задания, и теперь герой попытается найти её, вспомнив былые навыки.

Харбор и Бобби Браун также выступят продюсерами предстоящего шоу. Автором проекта стал Джек Торн — один из создателей знаменитых сериалов «Переходный возраст» и «Повелитель мух». Дата выхода нового проекта на Netflix пока неизвестна.

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