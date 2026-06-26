В EA Sports FC 26 началось событие «Охотники за славой» с Месси и Неймаром на ЧМ-2026

26 июня в EA Sports FC 26 стартовало новое большое событие — «Охотники за славой». Вместе с ним в режиме Ultimate Team появились усиленные версии лучших футболистов мира, выступающие прямо сейчас на ЧМ-2026: рейтинг в 97 баллов получили Усман Дембеле (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Тейани Рейндерс (Нидерланды), Бруну Фернандеш (Португалия) и Неймар (Бразилия).

Все участники ивента получили очень высокие характеристики, однако полностью лишены игровых стилей. Для получения плейстайлов нужно зайти в Лабораторию развития и самостоятельно выбрать до 11 игровых стилей с тремя плейстайлами+. Дополнительный, четвёртый плейстайл+ можно получить в заданиях.

Карточки «Охотников за славой» в FC 26 Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

«Охотники за славой» будут доступны в наборах до начала июля, после чего игроков можно будет приобрести только на трансферном рынке или выбить в специальных ИПК. Вместе со стартом ивента в EA Sports FC 26 также добавили новую ветку заданий, эволюций и Live-событие «Серия пенальти».