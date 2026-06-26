Шутер Payday 2 масштабно обновят с новым движком и оптимизацией

Студия Sidetrack Games объявила о крупном обновлении игрового движка для шутера Payday 2. Открытое бета-тестирование апдейта начнётся уже 30 июня в Steam.

Разработчики сообщили, что игру переведут на обновлённый движок под названием Diesel 3.0, а также на 64-битную архитектуру. Шутер перейдёт на DirectX 11, что значительно увеличит производительность. При этом сама игра будет весить гораздо меньше — 32 гигабайта, вместо 86.

Авторы кооперативного шутера отметили, что графика в игре не притерпит кординальных изменений. Они хотят увеличеть производительность игры и повысить удобство для пользователей. Кроме того, проект значительно быстрее начнёт загружаться на накопителях SSD.

Шутер Payday 2 вышел в 2013 году. В игре пользователи берут на себя роль грабителей, которые должны выполнять различные задания, включая ограбления банков. Проект остаётся популярным до сих пор, а показатели онлайна значительно опережают Payday 3.