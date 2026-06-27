Riot Games анонсировала League of Legends Classic — режим, основанный на ранних версиях MOBA. Тизер-трейлер представлен в формате комедийного скетча с участием исполнительного продюсера Пола Pabro Белленцы и главы студии Андрея Meddler ван Руна, которые обсуждают, что именно считать «классической» версией игры.

В ролике упоминаются культовые элементы из истории LoL — от старых предметов вроде Heart of Gold до ростера из 40 чемпионов, доступных в бете. Датамайнеры выяснили, что в режиме будут доступны около 60 чемпионов в их старых версиях. Формат пока не уточнён — неизвестно, будет ли это постоянный режим, отдельный сервер или временное событие.

Riot планирует раскрыть детали на финале MSI 11 июля.