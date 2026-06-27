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Фильму «Одиссея» Кристофера Нолана предрекают старт до $ 100 млн в США

Фильму «Одиссея» Кристофера Нолана предрекают старт до $ 100 млн в США
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Издание Dedline поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. За первые выходные лента может заработать от $ 80 млн до $ 100 млн в США.

При этом аналитики не могут предположить более точную сумму, которую соберёт картина за первый уикенд. Всё потому, что фильмы Кристофера Нолана часто значительно опережают прогнозы. Так, «Оппенгеймеру» предрекали старт в $ 50 млн, но картина в итоге заработала $ 82,4 млн в США за выходные. На высокий старт также может повлиять большое количество билетов, которые зрители купили заранее.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то «Одиссея» имеет все шансы занять третье место среди самых кассовых фильмов Кристофера Нолана по сборам за первый уикенд. Сейчас в тройку лидеров входят «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($ 160,9 млн), «Тёмный рыцарь» ($ 158,4 млн) и «Оппенгеймер».

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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