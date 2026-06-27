Зрители оценили фильм «Супергёрл» с Милли Олкок ниже «Супермена»

26 июня состоялась мировая премьера фильма «Супергёрл» — новой картины кинематографической вселенной DC с Милли Олкок («Дом дракона») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Фильм получил оценку В-. Таким образом, зрителям «Супергёрл» понравилась гораздо меньше, чем первая лента обновлённой киновселенной DC «Супермен» (А-). Критики также смешанно оценили новую супергеройскую картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 57% свежести.

Фото: CinemaScore

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.