Disney стала первой студией, чьи фильмы собрали $ 3 млрд в 2026 году

Сборы фильмов студии Disney превысили $ 3 млрд за последние шесть месяцев. Компания стала первой в 2026 году, которая достигла таких результатов.

Добиться высокого показателя помог в том числе мультфильм «История игрушек 5», который собрал уже более $ 370 млн по всему миру. Картина также продемонстрировала лучшую кассу за первые выходные в 2026 году и второй по величине старт за всю историю анимационных проектов студии Pixar.

Ленты компании Disney собрали $ 3 млрд благодаря успешным сборам фильмов «Дьявол носит Prada 2» ($ 677 млн) и «Прыгуны» ($ 372 млн). Даже скромные результаты картины «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» ($ 323 млн) помогли студии добиться рекорда в 2026 году.