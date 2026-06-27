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Сценарий хоррора «Пять ночей с Фредди 3» напишет соавтор двух частей «Оно»

Сценарий хоррора «Пять ночей с Фредди 3» напишет соавтор двух частей «Оно»
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Студия Blumhouse раскрыла имя автора, который напишет сценарий для фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 3». Сценаристом картины выступит Гари Доберман, соавтор дилогии «Оно» и хоррора «Проклятие Аннабель».

«Пять ночей с Фредди» представляют собой экранизацию одноимённой игровой серии. Первая часть рассказывает про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера, где сталкивается с жуткими аниматрониками. Сюжет сиквела разворачивается спустя год после событий оригинала. Главный герой не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Обе части «Пять ночей с Фредди» собрали в прокате более $ 500 млн при скромном суммарном бюджете около $ 70 млн. Ранее СМИ сообщали, что съёмки триквела должны начаться в конце 2026 года.

О другом популярном хорроре:
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