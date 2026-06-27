Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в онлайне 28 июля — СМИ

Издание Movieweb раскрыло дату цифрового релиза научно-фантастического фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга. По данным СМИ, картина станет доступна в онлайн-кинотеатрах 28 июля.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах — премьера в мировом прокате состоялась 12 июня. Сборы картины уже превышают $ 170 млн при бюджете в $ 115 млн — для окупаемости ей необходимо заработать около $ 300 млн. При этом официально компания Universal Pictures не раскрывала дату онлайн-релиза ленты.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).