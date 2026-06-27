По «Лило и Стич» выпустят короткометражный мультфильм — первый постер

Компания Disney анонсировала короткометражный мультфильм по «Лило и Стич». Картина выйдет 25 ноября — её будут показывать на сеансах анимационной ленты «Билли и мир магии». Авторы также представили первый постер предстоящего проекта.

Фото: Disney

Мультфильм получил название «Лило и Скретч». Сюжет расскажет о коте, который пытается съесть рыбку девочки Лило. Против питомца выступит инопланетянин Стич.

Главного героя вновь озвучит Крис Сандерс, который подарил свой голос Стичу в оригинальном мультфильме 2002 года и ремейке с живыми актёрами. В роли Лило выступит Майя Кеалоха, которая уже воплощала на экране этого персонажа в фильме 2025 года.