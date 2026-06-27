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Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,5 млрд рублей

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,5 млрд рублей
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27 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 1,5 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента о культовом музыканте Майкле Джексоне добилась спустя месяц с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Картина занимает первое место среди лидеров чарта, обгоняя отечественную комедию «Холоп 3».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате сборы проекта превысили более $ 942 млн. Лента близка к тому, чтобы стать самой кассовой биографической лентой в истории — сейчас лидером остаётся «Оппенгеймер» Кристофера Нолана ($ 975 млн). Фильм про Майкла Джексона уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и побил рекорд среди биографических музыкальных проектов.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

Каким получился фильм про Майкла Джексона:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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