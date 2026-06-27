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«Супергёрл» не выйдет в кинотеатрах России — после требования от Warner Bros.

«Супергёрл» не выйдет в кинотеатрах России — после требования от Warner Bros.
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26 июня состоялась мировая премьера фильма «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC. Картину демонстрируют в разных странах, но в России официальной премьеры не состоится.

Неофициальные показы «Супергёрл» в российских кинотеатрах также не будут проводиться — сеансов нет ни в одной отечественной киносети. Судя по всему, такая же ситуация произойдёт со всеми фильмами кинокомпании Warner Bros. Ранее картины демонстрировали в русском дубляже только в рамках предсеансового обслуживания.

В мае СМИ сообщали, что российские киносети получили письма от Warner Bros. с требованием прекратить сеансы с их фильмами. После этого в отечественных кинотеатрах показывали только одну картину кинокомпании — «Мортал Комбат 2». Ленту демонстрировали под другими названиями.

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