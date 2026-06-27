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Сериал Извне, 4 сезон (2026): когда выйдет финал, где смотреть, когда смотреть

Финал четвёртого сезона «Извне» выйдет 29 июня
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29 июня состоится премьера 10-го эпизода сериала «Извне». С выходом серии четвёртый сезон фантастической картины завершится.

Проект рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В четвёртом сезоне герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми им предстоит столкнуться. Сюжет сосредоточится на фигуре загадочного Человека в жёлтом, а также на попытках Бойда удержать контроль над ситуацией, несмотря на ухудшающееся здоровье. Ранее сообщалось, что проект продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего сериала.

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