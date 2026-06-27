Оба трейлера фильма «Человек-паук: Новый день» стали самыми популярными в истории

17 июня состоялась премьера второго трейлера фильма «Человек-паук: Новый день», который приурочили к старту продаж билетов. Издание Deadline сообщило, что ролик набрал 590,8 млн просмотров за первую неделю.

Таким образом, видео заняло второе место среди самых популярных трейлеров всех времён. Примечательно, что лидером остаётся первый трейлер ленты «Человек-паук: Новый день», который вышел 18 марта — его посмотрели более 1 млрд раз. Теперь оба ролика занимают лидирующие позиции по просмотрам.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».