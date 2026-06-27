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По «Тетрису» выпустят мультсериал от продюсера «Соника в кино»

По «Тетрису» выпустят мультсериал от продюсера «Соника в кино»
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На Международном фестивале анимационных фильмов в Анси анонсировали мультсериал по знаменитой игре «Тетрис». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Сюжет предстоящего сериала расскажет о мире, которому угрожают огромные блоки, падающие с неба. Спасти жителей может только команда бесстрашных строителей.

Мультсериал получил название Tetris: World Builders («Тетрис: Строители миров»). Автором выступит французская студия TeamTO, известная по работе над анимационной экранизацией другой видеоигровой серии под названием «Бешеные кролики: Вторжение». Над проектом также поработает Чак Уильямс — исполнительный продюсер фильма «Соник в кино».

О другой анимационной картине:
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Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
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