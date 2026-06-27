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NAVI не сыграет на The International 2026 по Dota 2 — команда вылетела из квалификации

NAVI не сыграет на The International 2026 по Dota 2 — команда вылетела из квалификации
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Состав Natus Vincere по Dota 2 пропустит оба финальных турнира сезона-2025/2026: вслед за вылетом с квалификации на Esports World Cup «рождённые побеждать» не смогли отобраться на The International 2026.

Украинский коллектив уступил HULIGANI (состав L1GA Team) со счётом 1:2 и покинул квалификацию. «Хулиганы» завтра сыграют за путёвку на The International 2026 против европейского состава Virtus.pro.

Dota 2. The International 2026 — Европа . Раунд 3 (нижняя сетка)
27 июня 2026, суббота. 14:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
HULIGANI

Ранее на главный турнир года квалифицировались две российские команды — Team Spirit и Team Vision (PARIVISION). Завтра, 28 июля, станут известны два последних участника The International от европейского региона.

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