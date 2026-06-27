NAVI не сыграет на The International 2026 по Dota 2 — команда вылетела из квалификации
Поделиться
Состав Natus Vincere по Dota 2 пропустит оба финальных турнира сезона-2025/2026: вслед за вылетом с квалификации на Esports World Cup «рождённые побеждать» не смогли отобраться на The International 2026.
Украинский коллектив уступил HULIGANI (состав L1GA Team) со счётом 1:2 и покинул квалификацию. «Хулиганы» завтра сыграют за путёвку на The International 2026 против европейского состава Virtus.pro.
Dota 2. The International 2026 — Европа . Раунд 3 (нижняя сетка)
27 июня 2026, суббота. 14:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
HULIGANI
Ранее на главный турнир года квалифицировались две российские команды — Team Spirit и Team Vision (PARIVISION). Завтра, 28 июля, станут известны два последних участника The International от европейского региона.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2026
-
18:55
-
18:24
-
17:56
-
17:47
-
17:28
-
16:57
-
16:29
-
15:58
-
15:29
-
15:03
-
14:30
-
13:56
-
13:28
-
12:58
-
12:26
-
02:30
- 26 июня 2026
-
20:58
-
20:26
-
20:22
-
19:53
-
19:27
-
18:57
-
18:29
-
18:00
-
17:35
-
17:00
-
16:20
-
15:49
-
15:19
-
14:54
-
14:53
-
14:40
-
14:27
-
13:58
-
13:45