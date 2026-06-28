«Голливуду нужно больше рисковать». Кристофер Нолан — о современных блокбастерах

Издание The New York Times взяло интервью у знаменитого режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он рассказал о своём отношении к современным голливудским блокбастерам.

По словам постановщика, чтобы добиться успеха, студии должны делать более смелые фильмы. Нолан считает, что зрители устали от однообразных картин и ищут чего-то нового. Он также отметил, что его предстоящая «Одиссея» также идёт на риск и он надеется, что аудитория хорошо примет эпическую ленту.

Если вы действительно интересуетесь кино и историей кинематографа, то одно вы точно поймёте: чтобы добиться успеха, нужно рисковать. Самая большая опасность — это действовать осторожно. Именно это постоянно не работает в блокбастерах. Зрители ищут чего-то нового. Я не делаю никаких прогнозов относительно «Одиссеи», но в прошлом мы были хорошо вознаграждены за веру в аудиторию.

Совсем недавно стало известно, как низкобюджетные фильмы обогнали крупный голливудский блокбастер по востребованности среди зрителей. Так, хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности» собрали в десятки раз больше своих скромных бюджетов. В то же время картина «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» до сих пор не окупилась.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в мировом прокате 17 июля. Картине предрекают сборы в первые выходные от $ 80 млн до $ 100 млн в США, что станет хорошим стартом для эпической ленты.