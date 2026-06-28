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Стартовали съёмки ремейка мультфильма «Рапунцель» с живыми актёрами

Стартовали съёмки ремейка мультфильма «Рапунцель» с живыми актёрами
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Издание The Hollywood Handle сообщило о старте съёмок фильма «Рапунцель». Производство картины с живыми актёрами сейчас проходит в Испании.

Проект выступит ремейком мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», вышедшего в 2010 году. Лента повествует о разбойнике Флинне, который в поисках лёгкой жизни оказывается схваченным молодой девушкой Рапунцель. Она заперта в высокой башне и способна управлять своими длинными волосами.

Главные роли в предстоящем ремейке сыграют Тиган Крофт («Титаны»), Майло Манхейм («День благодарения»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Диего Луна («Андор») и другие актёры. Режиссёром выступит Майкл Грейси — автор фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Дата выхода картины пока неизвестна.

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