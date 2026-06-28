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Тизер романтической комедии «Гипотеза любви» с Лили Рейнхарт — выход 23 сентября

Тизер романтической комедии «Гипотеза любви» с Лили Рейнхарт — выход 23 сентября
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Компания Amazon представила тизер фильма «Гипотеза любви». Романтическая комедия выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 23 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина выступит экранизацией одноимённого романа Али Хейзелвуд. Сюжет расскажет об аспирантке Олив, которая целует первого встречного мужчину, чтобы доказать подруге наличие личной жизни. Выясняется, что она поцеловала профессора Адама, который соглашается вступить с ней в фиктивные отношения. Герои начинают научный эксперимент, чтобы проверить свои теории о любви.

Главные роли сыграли Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Том Бейтман («Много шума из ничего»), Николас Дюверней («Белый лотос») и другие актёры. Режиссёром выступила Клер Скэнлон — одна из постановщиков сериалов «Чудотворцы» и «Бруклин 9-9».

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