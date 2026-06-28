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Аниме Киберпанк Бегущие по краю, 2 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть

Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет осенью — первый постер
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Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» по знаменитой игре Cyberpunk 2077. Проект выйдет осенью 2026 года. Авторы также представили первый постер продолжения.

Фото: Netflix

Сюжет второго сезона пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

«Киберпанк: Бегущие по краю» стартовал в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.

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