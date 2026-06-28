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«История взросления героини». Хидео Кодзима — о фильме «Супергёрл» с Милли Олкок

«История взросления героини». Хидео Кодзима — о фильме «Супергёрл» с Милли Олкок
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Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «Супергёрл». Впечатления от просмотра новой картины в киновселенной DC знаменитый геймдизайнер опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам разработчика, лента не стала очередным героическим фильмом. Вместо этого авторы показали историю взросления героини, где она спасает себя от тяжёлого груза. Кодзима также сравнил «Супергёрл» с культовым вестерном «Хороший, плохой, злой», ведь в проекте похожая структура повествования.

Я посмотрел «Супергёрл». Это не героический фильм, где справедливость и зло противостоят друг другу, а самопожертвование спасает Землю. Получилась история взросления, в которой героиня спасает себя от пережитых проблем. Если сравнивать не с «Безумным Максом: Дорога ярости», где есть только инстинкт выживания без добра и зла, то структура ближе к фильму «Хороший, плохой, злой», где герои, злодеи и негодяи сходятся вместе.

«Супергёрл» вышла в мировом прокате 26 июня. Картина рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

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