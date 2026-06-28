«К чёрту пиратов, разоряющих нас». Соавтор DOOM — о пиратстве в игровой индустрии

Один из создателей классических DOOM Сэнди Петерсон высказался о пиратах в видеоигровой индустрии. Своим мнением разработчик поделился в соцсети Х.

По словам геймдизайнера, около 70% игроков устанавливали DOOM нелегальным способом. Он заявил, что такие действия разоряют видеоигровые компании.

К чёрту пиратов. Заявляю как человек, который разрабатывал видеоигры с 1988 по 2012 год. Около 70-90% игроков в DOOM устанавливали игру нелегально. Если бы не это, у нас было бы гораздо больше средств для нашей студии и проектов. Тогда Quake, возможно, не разорил бы id Software. По крайней мере, 50% пользователей Age of Empires играли во взломанные версии, что в итоге привело к поглощению Microsoft и нашему краху. Чёртовы пираты — это те парни, которые угробили игровые компании вроде Atari, Amiga, Cinemaware, 3D Realms.

Разработчик назвал игроков, которые покупают лицензионные копии, джентльменами. Он также пообещал угощать таких пользователей выпивкой. Кроме того, геймдизайнер назвал чушью слова некоторых геймеров, которые устанавливают игры нелегально под предлогом ознакомления перед покупкой. Для этого разработчики специально выпускают пробные версии проектов.