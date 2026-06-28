1 июля стартует второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ каждую среду. Премьера заключительного эпизода состоится 12 августа.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»