Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
1 июля стартует второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.
Во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ каждую среду. Премьера заключительного эпизода состоится 12 августа.
Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 июля
|2-я серия
|1 июля
|3-я серия
|1 июля
|4-я серия
|8 июля
|5-я серия
|15 июля
|6-я серия
|22 июля
|7-я серия
|29 июля
|8-я серия
|5 августа
|9-я серия
|12 августа
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