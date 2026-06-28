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Сериал Люди Икс 97, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»
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1 июля стартует второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Disney+ каждую среду. Премьера заключительного эпизода состоится 12 августа.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 июля
2-я серия1 июля
3-я серия1 июля
4-я серия8 июля
5-я серия15 июля
6-я серия22 июля
7-я серия29 июля
8-я серия5 августа
9-я серия12 августа
О другом супергеройском сериале:
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