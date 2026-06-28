Кристофер Нолан смотрел четвёртый эпизод «Звёздных войн» в кино 12 раз

Издание The New York Times взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана («Интерстеллар»). Он рассказал о своём отношении к самому первому фильму франшизы «Звёздные войны» с подзаголовком «Новая надежда».

Постановщик заявил, что смотрел четвёртый эпизод фантастической серии в кино 12 раз, когда он вышел в прокате. Нолан отметил, что Джордж Лукас создал большой мир со своими правилами, который отличается от привычной реальности.

Для меня это была суть творца — создать целый мир, в котором можно жить и который абсолютно отличается от повседневной жизни. В этом и заключается великая радость кино.

Ранее Кристофер Нолан заявил, что современным блокбастерам не хватает смелости. Он отметил, что зрители устали от однообразия и хотят смотреть в кинотеатрах что-то новое.