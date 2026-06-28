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Илон Маск выложил боевик «Гражданин-мститель» со скандальным Арми Хаммером в соцсеть X

Илон Маск выложил боевик «Гражданин-мститель» со скандальным Арми Хаммером в соцсеть X
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Бизнесмен Илон Маска выложил фильм «Гражданин-мститель» со скандальным актёром Арми Хаммером в свою соцсеть Х (ранее Twitter). Об этом сообщил режиссёр проекта Уве Болл («Бладрейн»).

Маск опубликовал полную версию боевика на платформе спустя неделю после премьеры картины. Лента была доступна для просмотра в течение двух дней, после чего пост был удалён. Судя по всему, немецкий режиссёр решил так продвигать свой проект, который, по сообщениям СМИ, запретили в Германии из-за демонстрации слишком жестоких сцен.

«Гражданин-мститель» рассказывает о Сандерсе, который возмущён насилием, происходящем в его городе. Он решает сам вершить правосудие, убивая преступников и коррумпированных чиновников. Для Арми Хаммера картина стала одним из первых проектов, после того как его обвинили в сексуальном насилии в 2021 году. Ранее Уве Болл заявлял, что считает артиста профессионалом и верит в его невиновность.

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