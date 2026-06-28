Расписание выхода сериала «Суета» про грабителей-неудачников
6 июля стартует комедийный сериал «Суета». Проект расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты. Главные роли сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф») и другие актёры.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 21 июля.
Расписание выхода сериала «Суета»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 июля
|2-я серия
|7 июля
|3-я серия
|8 июля
|4-я серия
|13 июля
|5-я серия
|14 июля
|6-я серия
|15 июля
|7-я серия
|20 июля
|8-я серия
|21 июля
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