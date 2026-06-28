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Сериал Суета, Окко (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Суета» про грабителей-неудачников
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6 июля стартует комедийный сериал «Суета». Проект расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты. Главные роли сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф») и другие актёры.

В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 21 июля.

Расписание выхода сериала «Суета»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 июля
2-я серия7 июля
3-я серия8 июля
4-я серия13 июля
5-я серия14 июля
6-я серия15 июля
7-я серия20 июля
8-я серия21 июля
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