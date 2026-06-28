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Фильм ужасов «Обсессия» вошёл в топ-5 самых кассовых хорроров в США

Фильм ужасов «Обсессия» вошёл в топ-5 самых кассовых хорроров в США
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28 июня сборы хоррора «Обсессия» достигли более $ 344 млн по всему миру. В прокате США фильм ужасов уже заработал свыше $ 233 млн.

Таким образом, картина занимает пятое место среди самых кассовых хорроров в американском прокате. Лента уже обогнала «Изгоняющего дьявола» ($ 231 млн), но пока уступает фильму «Челюсти» ($ 279 млн).

Топ-10 самых кассовых фильмов ужасов в истории США:

  1. «Оно» — $ 328,8 млн.
  2. «Шестое чувство» — $ 293,5 млн.
  3. «Грешники» — $ 279,9 млн.
  4. «Челюсти» — $ 279 млн.
  5. «Обсессия» — $ 233 млн.
  6. «Изгоняющий дьявола» — $ 231 млн.
  7. «Оно 2» — $ 211 млн.
  8. «Тихое место» — $ 188 млн.
  9. «Прочь» — $ 175,8 млн.
  10. «Мы» — $ 175,1 млн.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Лента также стала самым кассовым фильмом в истории, бюджет которого не превышает $ 1 млн.

Каким получился хоррор «Обсессия»:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
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