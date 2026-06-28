L1GA Team вышла на The International 2026 по Dota 2, в финале отборочных выбив Virtus.pro
Российский состав L1GA Team (из-за ограничений для БК выступает под названием Huligani) примет участие в чемпионате мира The International 2026 по Dota 2.
В решающем матче квалификации «хулиганы» одержали победу над европейским составом Virtus.pro с Fly и SaberLight со счётом 2:1.
Cостав L1GA Team (HUL1GANI):
- Илья ssnovv1 Кондрашов;
- Мирас Mirage Мутанов;
- Иван Corrupted Герман;
- Олег sayuw Каленбет;
- Егор RESPECT Прокурат;
- Алексей TheChosenOne Караневич (главный тренер).
Трое из пяти игроков L1GA Team дебютируют на главном турнире по Dota 2. Ранее на The International выступали только Саюш (топ-8 с Virtus.pro в 2023-м) и Респект (9-12-е места в 2024-м за 1win).
Комментарии