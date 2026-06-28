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L1GA Team (Huligani) вышла на The International 2026 по Dota 2, в финале отборочных выбив Virtus.pro

L1GA Team вышла на The International 2026 по Dota 2, в финале отборочных выбив Virtus.pro
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Российский состав L1GA Team (из-за ограничений для БК выступает под названием Huligani) примет участие в чемпионате мира The International 2026 по Dota 2.

В решающем матче квалификации «хулиганы» одержали победу над европейским составом Virtus.pro с Fly и SaberLight со счётом 2:1.

Dota 2. The International 2026 — Европа . Раунд 4 (нижняя сетка)
28 июня 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 2
HULIGANI

Cостав L1GA Team (HUL1GANI):

  • Илья ssnovv1 Кондрашов;
  • Мирас Mirage Мутанов;
  • Иван Corrupted Герман;
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Егор RESPECT Прокурат;
  • Алексей TheChosenOne Караневич (главный тренер).

Трое из пяти игроков L1GA Team дебютируют на главном турнире по Dota 2. Ранее на The International выступали только Саюш (топ-8 с Virtus.pro в 2023-м) и Респект (9-12-е места в 2024-м за 1win).

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