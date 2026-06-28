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Мультфильм «История игрушек 5» собрал более $ 580 млн

Мультфильм «История игрушек 5» собрал более $ 580 млн
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По итогам второго уикенда сборы мультфильма «История игрушек 5» составили $ 297 млн в США. Пятая часть культовой серии остаётся лидером местных чартов, обгоняя супергеройскую ленту «Супергёрл» и хоррор «Обсессия».

В мировом прокате сборы картины превысили $ 585 млн. Бюджет проекта составил $ 250 млн — это означает, что в ближайшие дни мультфильм окупится и начнёт приносить прибыль. Аналитики также прогнозируют, что по итогам проката «История игрушек 5» соберёт около $ 1,2 млрд, что станет самым высоким результатом для всей серии.

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Какой получилась «История игрушек 5»:
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
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